新北環狀線展開修復 進場搭首座施工架及高空平台

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（中央社記者高華謙新北23日電）新北捷運局說，因地震受損的捷運環狀線經4次專家學者會議，已確認盤式支承設計強度並訂料生產36組。今天則進場搭設第1處墩柱施工架及高空平台，預計共將搭設11處墩柱施作。

花蓮外海4月3日強震，造成新北環狀線板新站（Y15）至橋和站（Y13）間，連接梁與柱的盤式支承損壞，進而導致11處鋼箱梁錯位，也造成軌道變形。

新北市政府捷運工程局今天發布新聞稿表示，全力拚環狀線修復，努力縮短修復時程，從今天起連續4天在中和區板南路上搭設第1處墩柱施工架及高空平台，預計會陸續搭設11處墩柱並逐墩施作，並選擇非尖峰上下班時間，降低對市區車輛通行影響。

新北捷運局表示，復原工程高空中作業，須搭設16至28公尺高的上下設備及高空作業平台，提供後續施工廠商進場修復的作業空間；復原工程將敲除原有盤式支承，更換並焊接新的盤式支承，以及設置臨時千斤頂抬升等工作。

捷運局說，鋼箱梁復位後，接續進行營運設施修復，包含軌道、隔音牆、水環及機電纜線等，最後再進行機電系統整合測試及電聯車試運轉等作業，會在確保類似情形不再發生、一切安全無虞才會讓環狀線全線復駛。

捷運局強調，目前已召開25次復原工程推動檢討會議，且為確保類似損害不再發生，雙北市捷運局共同委託第3方公正鑑定單位，除持續分析損害情形，也將隨復原工程推展協助審視接續復原作業。（編輯：林恕暉）1130523