本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活
403花蓮地震
403花蓮地震
新聞專題
403花蓮地震1/300
首頁 / 生活

新北環狀線展開修復 進場搭首座施工架及高空平台

2024/5/23 15:39
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者高華謙新北23日電）新北捷運局說，因地震受損的捷運環狀線經4次專家學者會議，已確認盤式支承設計強度並訂料生產36組。今天則進場搭設第1處墩柱施工架及高空平台，預計共將搭設11處墩柱施作。

花蓮外海4月3日強震，造成新北環狀線板新站（Y15）至橋和站（Y13）間，連接梁與柱的盤式支承損壞，進而導致11處鋼箱梁錯位，也造成軌道變形。

新北市政府捷運工程局今天發布新聞稿表示，全力拚環狀線修復，努力縮短修復時程，從今天起連續4天在中和區板南路上搭設第1處墩柱施工架及高空平台，預計會陸續搭設11處墩柱並逐墩施作，並選擇非尖峰上下班時間，降低對市區車輛通行影響。

新北捷運局表示，復原工程高空中作業，須搭設16至28公尺高的上下設備及高空作業平台，提供後續施工廠商進場修復的作業空間；復原工程將敲除原有盤式支承，更換並焊接新的盤式支承，以及設置臨時千斤頂抬升等工作。

捷運局說，鋼箱梁復位後，接續進行營運設施修復，包含軌道、隔音牆、水環及機電纜線等，最後再進行機電系統整合測試及電聯車試運轉等作業，會在確保類似情形不再發生、一切安全無虞才會讓環狀線全線復駛。

捷運局強調，目前已召開25次復原工程推動檢討會議，且為確保類似損害不再發生，雙北市捷運局共同委託第3方公正鑑定單位，除持續分析損害情形，也將隨復原工程推展協助審視接續復原作業。（編輯：林恕暉）1130523

#花蓮地震
#新北捷運局
#新北市政府捷運工程局
403花蓮地震
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
振興花蓮震後觀光 台東市公所10梯次組團旅遊
172.30.142.50
更多編輯台推薦新聞：