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環狀線修復經費引爭議 新北捷：災準金先支應

2024/5/9 16:19（5/9 17:01 更新）
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受到強震影響的新北捷運環狀線修復約需1年，目前環狀線計有11處鋼箱梁錯位，也造成軌道變形。（新北市捷運局提供）
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（中央社記者王鴻國新北9日電）新北捷運環狀線因0403地震有11處鋼箱梁受損，修復經費達4.42億元，北捷表示不可能出錢；新北捷表示，將由災害準備金支應，若為施工瑕疵，會請北捷代為向廠商求償。

新北捷運環狀線因0403地震有11處鋼箱梁受損，需1年修復，粗估需新台幣4.42億元，但這筆錢由誰支應的問題，引新北市議員多人質疑。

台北市捷運工程局長鄭德發在台北市議會答詢時表示和新北市府共識是「天然災害」，確定由新北市災害準備金支付修繕費用復舊，不可能是台北市府出錢。雙北共同委託第三方公正單位來鑑定錯位原因，若為施工瑕疵，會照興建契約對施作廠商求償。

民進黨議員張嘉玲今天質疑，台北市議會定調，環狀線修復責任由新北自己扛，錢自己付，但工程仍在保固中，究竟要求誰來支付一事？她認為新北市長侯友宜應來議會作專案報告。

新北捷運局長李政安表示，後續修復工程將進行橋梁頂升及盤式支承修復，後續還有隔音牆、軌道、機電設備及纜線等項目修復，繼而是列車和機電系統進行整合，最後才是全線整合測試，目前正進行工程備料中，希望能儘速開工搶修。

他表示，復舊經費將將先由災準金來支應，新北捷和北捷間是行政契約，不是工程承攬契約，因此，新北不可能向北市求償，未來若經專家學者鑑定為廠商責任， 將委由北捷代向廠商求償。

新北捷運局表示，現階段以儘速完成修復、通車為最大目標，將在確保安全無虞情形下恢復通車，責任鑑定非優先事項，已請第三公正單位進行詳細調查、檢測、研析，在釐清責任歸屬前，將專案簽准由市府災害準備金先行支應，相關責任會依照合約走，雙北都會共同面對。（編輯：張銘坤）1130509

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