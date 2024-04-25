更多編輯台推薦新聞：
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

新北捷運環狀線板橋至產業園區站 26日起平日尖峰加開直達車

2024/4/25 16:32（4/25 18:30 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
環狀線北段最新營運資訊。（新北捷運公司提供）
環狀線北段最新營運資訊。（新北捷運公司提供）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃旭昇新北25日電）新北捷運公司今天表示，考量捷運環狀線新北產業園區站至板橋站間，運量逐步上升，26日起，平日尖峰時段固定各加發6列「點對點直達車」，僅停靠新北產業園區站及板橋站。

新北捷運公司今天發布新聞表示，受0403花蓮地震影響，導致環狀線橋和站至板新站營運中斷；目前分成北段新北產業園區站至板橋站，及南段大坪林站至中和站分區營運。

捷運公司說，其中北段因沒有列車折轉區，僅能使用兩側月台執行雙向載客，普通車班距僅能維持約23分鐘左右。

考量運量逐步上升，將於26日起，平日於上午尖峰6時57分至8時53分，下午尖峰時段5時18分至晚間7時14分，從「新北產業園區站往返板橋站」固定各加發6列「點對點直達車」。直達車僅停靠2端點，以便利通勤乘客。

捷運公司說，尖峰時間於端點站每12分鐘發出1班車，普通車與直達車相互交錯。但直達車與普通車搭車月台並不相同，請乘坐直達車旅客，配合車站引導與時刻表標示乘車。（編輯：方沛清）1130425

板橋站時刻表。（新北捷運公司提供）
板橋站時刻表。（新北捷運公司提供）
新北產業園區站時刻表。（新北捷運公司提供）
新北產業園區站時刻表。（新北捷運公司提供）
新埔民生站時刻表。（新北捷運公司提供）
新埔民生站時刻表。（新北捷運公司提供）
頭前庄站時刻表。（新北捷運公司提供）
頭前庄站時刻表。（新北捷運公司提供）
幸福站時刻表。（新北捷運公司提供）
幸福站時刻表。（新北捷運公司提供）
#板橋站
#新北捷運
#環狀線
#新北產業園區站
延伸閱讀
新北環狀線強震後11處鋼箱梁位移 修復期至少1年捷運環狀線復通漸穩 免費接駁車4/13調整路線太魯閣估最快3個月部分開放 錐麓古道柔腸寸斷修復大考驗花蓮地震後日本透地雷達探查車抵台 免費道路健檢找出地下坑洞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.64