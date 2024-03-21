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首頁 / 國際

料載客量成長 日航宣布買空巴波音共42架新機

2024/3/21 18:20
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（中央社東京21日綜合外電報導）日本航空公司（Japan Airlines）今天宣布，向美國波音公司（Boeing）及歐洲飛機製造商空中巴士（Airbus）採購共42架飛機，以強化其國際及國內航線營運。

日航向空巴及波音各採購32架、10架新機。面對法新社詢問，一名日航發言人婉拒評論訂單的財務細節，不過日航在另一份聲明列出採購機型的「目錄價格」，訂單總金額據此高達約129億美元（約新台幣4108億元）。

日航表示將「導入共21架空巴A350-900、11架A321neo，以及10架波音787-9」作為其機隊更新計畫的一環。

其中一架空巴A350-900，將用以替換1月2日在東京羽田機場撞機事故中毀壞的同型客機。

根據日航，20架空巴A350-900及10架波音787-9將飛國際線，加入現行有逾50架波音787系列的國際線機隊。

日航也透過聲明指出：「導入這些新機，是為了加強及擴大日航國際線的營運量能，主要聚焦北美、亞洲、印度等載客量未來料將成長的地區。」

至於國內航線，日航表示將自2026年起導入21架波音737-8，以替換現役的波音737-800機隊。（譯者：洪培英/核稿：嚴思祺）1130321

#日本航空
#日航
#波音
#空中巴士
#空巴
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