花蓮行道樹屢遭「剃光頭」 議員籲制訂修剪規範

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張祈花蓮縣28日電）花蓮縣行道樹屢遭「斷頭式」修剪，花蓮縣府將修剪手冊納入廠商合約規範，民進黨籍縣議員張美慧指出，仍有行道樹被剃光頭，應制訂修剪作業程序規範。縣府允諾帶回討論。

張美慧今天總質詢指出，吉安鄉自立路一段兩旁種植黃花風鈴木，2年前花況盛開，隔年兩排行道樹被「剃光頭」，行道樹只剩下樹幹，至今完全沒開花。

張美慧也收到民眾投訴，宜昌國小旁桃花心木、東昌活動中心旁台灣欒樹等，都遭到同樣粗暴修剪，張美慧認為，修剪方式、傷口處理都需依循正確處理方式，避免樹木受傷、維護城市景觀。

張美慧質疑，2021年就建議花蓮縣府訂定「花蓮縣路樹修剪作業程序」，3年過去不見縣府作為，全台有13縣市有路樹修剪作業程序，高雄市還有景觀木修剪監看人員認證班、連江縣明定樹木修剪認證培訓課程及應實作時數等。

張美慧指出，路樹修剪有防颱必要，如何兼顧安全、樹木生長，應該由熟悉過程的專業人員執行。

花蓮縣府建設處長鄧子榆答詢，針對行道樹有將樹木修剪作業手冊納入合約規範，並向各鄉鎮公所宣導，將作業手冊列入開口契約，讓廠商有依循。

張美慧認為，納入合約規範，行道樹仍有斷頭式修剪發生，顯然手冊效果不佳，建議比照其他縣市明訂路樹修剪作業程序，要求下次定期會提出。

鄧子榆答詢，會帶回研究，了解目前作業手冊效益如何，討論後續如何訂出作業規範。（編輯：郭諭儒）1130528