呼應立院修法 花蓮議會無黨政團推「藐視議會罪」

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李先鳳花蓮縣28日電）立法院會今天續審國會職權修法相關法案，花蓮縣議會無黨籍政團聯盟呼應，要求訂定「藐視議會罪」，議員楊華美拿出看板，要求縣長徐榛蔚簽署，徐榛蔚未簽僅說「尊重議會」。

花蓮縣議會無黨籍政團聯盟今天召開「國會要改革、花蓮要跟上：推動藐視議會罪」記者會，總召楊華美舉出多項實例，說明從傅崐萁擔任縣長至今徐榛蔚主政，議會一直未獲縣府尊重，既然傅崐萁推動國會改革，縣議員也要推動「藐視議會罪」；民進黨團總召張美慧也到場聲援。

無黨籍政團聯盟提出訴求，縣府官員備詢，不得「應出席而未出席、反質詢、說謊、拒絕提供資料、隱匿資訊」，且將此製作成大看板，要求徐榛蔚簽署。

楊華美表示，國會改革法案話題延燒數月，今天將三讀，關注度達全台高峰，無黨籍政團聯盟支持國會改革；這次國會改革法案中的一項重點，就是修訂立法院職權行使法第25條，新增行政機關不得有藐視國會，包含反質詢、拒絕提供資料、隱匿資訊、虛偽答覆等行為，都會被視為藐視國會，同時被質詢人也不得在未經國會同意下缺席，通通都有罰責。

楊華美說，這次修法的大力推動者是花蓮縣區域立委傅崐萁，既然國會要進步，地方也不能落後，希望能將上述規範落實到地方，因此推動「藐視議會罪」，無論從地方制度法的修法，或是由議會自行訂定相關的自治條例，目的絕對不在懲罰官員，而是希望議會能落實民主精神，實質發揮監督效益，督促花蓮縣政的進步。

楊華美舉例，在縣議會質詢，官員卻回應「你說呢？」還有跟縣府要求相關資料以提供監督使用時，總是回覆文不對題、資料不完整或不願提供資料等，這些情形都與傅崐萁推動的立法相違背。

張美慧也在定期大會質詢此議題，並以傅崐萁擔任縣長時，對待當時民進黨籍議員劉曉玫質詢時輕蔑態度的錄影畫面，詢問徐榛蔚，徐則未置可否。

對於推動「藐視議會罪」，縣議會國民黨團發言人林玉芬說，地方和中央責任不同，如果有法規，將依法依規去做。（編輯：郭諭儒）1130528

立法院會28日續審國會職權修法相關法案，花蓮縣議會無黨籍政團聯盟呼籲訂定「藐視議會罪」，議員楊華美拿出看板，要求縣長徐榛蔚（前左）簽署，徐榛蔚僅說「尊重議會」。中央社記者李先鳳攝 113年5月28日

立法院會28日續審國會職權修法相關法案，花蓮縣議會無黨籍政團總召集人楊華美（圖）要求訂定「藐視議會罪」，提出縣府官員備詢，不得「應出席而未出席、反質詢、說謊、拒絕提供資料、隱匿資訊」。中央社記者李先鳳攝 113年5月28日