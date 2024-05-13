汛期到南濱抽水站負任務 興建滯洪池解決淹水之苦

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（中央社記者李先鳳花蓮縣13日電）年度汛期到來，守護花蓮市民生命財產安全的南濱抽水站負有重大任務，縣府將興建面積約3.5公頃、容積約4萬立方公尺滯洪池，預計2年後完工，將保護1.7萬人免受淹水危害。

南濱抽水站為民國71年興建，原有6組抽水機組老舊，排水量不敷需求，尤其是面臨驟變氣候，4年前擴建抽水站完工，總抽水量提升為每秒48立方公尺。但滯洪池卻因用地問題無法動工，經縣府重新修正計畫，啟動「滯洪池新建暨整體景觀工程」興建計畫。

花蓮縣政府建設處長鄧子榆表示，南濱滯洪池興建工程經費約新台幣2.5億元，來源為縣府自籌與中央補助款，興建主要目的為調節自由街的排水量，同時協調和平路部分排水水量，減少周邊發生淹水機會。

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鄧子榆指出，總經費中，1.2億元作為用地取得，包括地上物拆遷補償及三七五減租終止租約補償，預計11月15日完成拆遷作業。興建工程費用為1.3億元，待「花蓮市雨水下水道檢討規畫報告（局部修正）」完成，再辦理招標作業。

鄧子榆說，今年3月已將局部修正報告送到內政部國土署，工程基本設計與細部設計預計今年9月至明年4月完成，希望順利能在明年初開工，預計在115年完工。完工後，不但能改善花蓮市自由街及和平排水分區排水量能，區域內還規劃多功能遊憩場，使排水與娛樂休憩不同功能皆能並重。（編輯：黃世雅）1130513