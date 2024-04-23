苗縣暫無紅黃單建築 鼓勵申請老屋健檢補助

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（中央社記者管瑞平苗栗縣23日電）近期地震頻繁，苗栗縣政府今天表示，403地震後陸續勘檢13棟民眾反映疑有安全疑慮建築，均未達列管紅、黃單標準；此外，今年持續推動「老屋健檢」補助，鼓勵民眾申請。

苗栗縣政府工商發展處處長詹彩蘋指出，4月3日花蓮強震至今，接獲民眾反映建築物疑似有結構安全疑慮，經派員會同苗栗縣建築師公會建築師前往頭份、竹南、銅鑼等3地區，勘查13棟建築物，勘檢結果均未達列管紅、黃單標準，針對部分建物磁磚掉落、牆面龜裂等狀況，告知建物所有權人或管理人應予修復，持續注意建築物安全。

近期地震頻繁，工商處指出，盤點縣內施工中建築物63案，已通知相關工地應自主巡檢，對於在建工程施工本體及機具、設備及相關安全措施等，應詳盡檢查，如受地震影響，必要時可委由專業技師公會等協助檢測，依個案綜合評估，作為相關補強依據，如有相關問題即刻通報縣府工商處。

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詹彩蘋表示，縣府今年持續推動「老屋健檢」補助計畫，提供都市計畫區內合法私有住宅建築申請辦理耐震能力評估，補助初評30件（每棟補助上限新台幣1萬5000元）、詳評1件（每棟補助額度上限40萬元），但截至目前無人送件申請。

詹彩蘋說，因政府補助有限，所有權人可能考量仍有自付額須負擔，多仍處於詢問觀望或是準備檢附資料中，她強調，健檢評估結果將供民眾自行參考，縣府並不會公開，如有安全疑慮可作為後續辦理補強及都市更新的參考依據，歡迎踴躍申請。（編輯：方沛清）1130423