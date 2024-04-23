花蓮地震不斷傳災情 傅崐萁延後訪中

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（中央社記者王承中台北23日電）花蓮再度傳出地震災情，國民黨立法院黨團總召傅崐萁原訂25日率國民黨立委訪中將延後。傅崐萁表示，為兩岸恢復交流出訪北京，是責無旁貸的公務行程，率立委訪問大陸，是為恢復兩岸交流觀光、農漁產品外銷及振興花蓮災後重建經濟發展而努力。

花蓮縣從昨天晚間至今晨地震不斷，已造成花蓮市區統帥大樓、富凱大飯店傾斜，花蓮縣政府宣布，因應地震不斷發生，今天停班停課。

據了解，國民黨立法院黨團總召傅崐萁原訂25日率國民黨立委訪中，因花蓮再度傳出地震災情，訪問的時間將會延後。

傅崐萁今天發布新聞稿指出，從0403規模7.2大地震，到這兩天連續數十次規模4以上有感地震，花蓮人民幾乎無法安穩生活。花蓮縣長徐榛蔚第一時間趕赴災害現場，指揮疏散及安全。而他上午在立法院開會緊急協商後，下午趕回花蓮關心民眾。

傅崐萁表示，這次地震再次顯示，東部鐵公路充滿危機，只有「蘇花改」歷經0403、0422兩次大地震仍安然無恙，表示東台灣路網需全盤檢視重新興建，高架橋梁及堅固隧道才能規避落石，給花東人一條安全回家的路。

傅崐萁指出，所以他必須堅守在立法院，推動完成包括「國道六號」、「花東快速公路」、「環島高鐵」等條例，目前都已經在立法院會完成一讀程序，並督促中央政府立即興建，讓東部人民能夠平安回家安居樂業。

傅崐萁表示，「0403震災重建條例」先匡列新台幣150億元，已逕付二讀完成，然兩波大地震後，包括台北市等多個縣市出現更多傾斜危樓，因此除原編列150億元經費預算，國民黨團將在後續朝野協商中，目標爭取調整為300億元預算，希望早日完成重建還給鄉親安全家園。

傅崐萁指出，值此天災急難之時，不只需要災後重建，百工百業尤需振興救援，目前10月前的花蓮觀光訂房幾乎全數被取消，地方主要產業面臨破產的危機，再沒有振興對策，岌岌可危。他率國民黨立委訪問大陸，就是為了恢復兩交流觀光而努力、為農漁產品打通外銷大陸而努力、更是為兩岸能夠和平而努力、為振興花蓮災後重建經濟發展而努力。

傅崐萁表示，朝野立委組團赴世界衛生大會（WHA）爭取加入國際組織，是公務行程；赴日本國會交流，是公務行程；前往越南參加台商聯誼會，是公務行程；為兩岸恢復交流出訪北京，更是責無旁貸的公務行程。縣長鎮守地方，立委堅守中央，盼朝野同島一命，攜手向前，共同建設花蓮美好家園。（編輯：蘇龍麒）1130423