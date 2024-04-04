花蓮近海再地震規模5.1 最大震度花蓮宜蘭4級
2024/4/4 22:36（4/4 22:50 更新）
（中央社台北4日電）根據交通部中央氣象署最新資訊，花蓮縣政府北北東方32.6公里（位於花蓮縣近海）今天晚間10時30分發生芮氏規模5.1地震，地震深度10公里，最大震度花蓮、宜蘭縣4級。
花蓮昨天上午7時58分發生規模7.2地震，氣象署統計，截至今天晚間8時4分，累計餘震數達400次，並表示有感餘震也在穩定減少中，但還是提醒民眾不應因餘震減緩而掉以輕心。（編輯：李明宗）1130404
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花蓮4/3地震餘震 歷時約36小時達400次