花蓮4/3地震餘震 歷時約36小時達400次

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（中央社記者張雄風台北4日電）花蓮昨天上午7時58分發生規模7.2地震，氣象署統計，截至今天晚間8時4分，累計餘震數達400次；並表示有感餘震也在穩定減少中，但還是提醒民眾不應因餘震減緩而掉以輕心。

根據中央氣象署資訊，昨天上午7時58分發生芮氏規模7.2地震，地震深度15.5公里，震央位於花蓮縣政府南南東方25.0公里（位於台灣東部海域），最大震度花蓮縣6強。

氣象署統計，截至晚間8時4分止，累計餘震數達400次，其中規模3至4共232次、規模4至5共150次、規模5至6共16次；規模6至7維持2次，分別是昨天上午8時11分達規模6.5、10時14分達規模6.2。

氣象署地震測報中心主任吳健富稍早表示，有感餘震也在穩定減少中，昨天至今應該已經將能量慢慢釋放，因此認為在同一個地區發生比規模7.2更大的地震機會不高，

然而，吳健富提到，台灣東部是板塊運動活躍的區域，在其他地方也曾有規模較大地震發生過的紀錄，還是提醒民眾不應因餘震減緩而掉以輕心。（編輯：李亨山）1130404