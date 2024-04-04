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花蓮強震後餘震達386起 氣象署：穩定減少

2024/4/4 17:18
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（中央社記者張雄風台北4日電）花蓮昨天發生規模7.2地震，氣象署地震測報中心今天表示，截至下午4時已有386起餘震，目前觀察有感餘震也在穩定減少中，但仍提醒台灣東部是板塊運動活躍的區域，不應掉以輕心。

根據中央氣象署資訊，昨天上午7時58分發生芮氏規模7.2地震，地震深度15.5公里，震央位於花蓮縣政府南南東方25.0公里（位於台灣東部海域），最大震度花蓮縣6強。

氣象署統計，截至下午4時，累計餘震達386起，其中規模3至4為223次、規模4至5為145次、規模5至6為16次，而規模6至7維持2次，分別是昨天上午8時11分達規模6.5、10時14分達規模6.2。

氣象署地震測報中心主任吳健富今天在地震記者會中表示，目前觀察餘震數量遞減、有感餘震也在穩定減少中。

吳健富以地震序列來說明，有前震、主震和餘震，而餘震的強度通常都不高於主震，昨天主震後已有2起規模6以上的餘震，昨天至今應該已經將能量慢慢釋放，因此認為在同一個地區發生比規模7.2更大的地震機會不高。

然而，吳健富提醒，台灣東部是板塊運動活躍的區域，在其他地方也曾有規模較大地震發生過的紀錄，還是提醒民眾不應因餘震減緩而掉以輕心。

至於是否有機會啟用AI地震預警，吳健富說明，近年來已經與中央大學、台灣科技大學一同進行研發，但AI作業需要有大量資料來訓練系統，台灣每個地區的地震特性不同，成因也不同，仍須再訓練才能讓系統趨於穩定，AI上線的時間還待評估。

吳健富說，AI預警雖然時間較現行的機制快，但穩定性還是民眾所關切的，不希望因誤報而造成困擾。（編輯：陳政偉）1130404

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