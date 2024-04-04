花蓮餘震達365起 天氣粉專推測多分布在米崙斷層

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（中央社記者張雄風台北4日電）花蓮近海昨天發生規模7.2地震。截至今天下午近2時，氣象署統計餘震達365起。天氣粉專表示，觀察餘震主要分布在主震以北及米崙斷層與其外海延伸段的周邊，中研院學者則表示，尚未能有明確的判斷。

根據中央氣象署資訊，花蓮近海昨天上午7時58分發生芮氏規模7.2地震，地震深度15.5公里，震央位於花蓮縣政府南南東方25.0公里（位於台灣東部海域），最大震度花蓮縣6強。

氣象署統計，截至下午1時57分止，累計餘震達365起，主要以規模3至4間達207次最多，另外規模4至5之間為140次，規模5至6為16次，規模6至7以上仍維持2起，分別是昨天上午8時11分達規模6.5、10時14分達規模6.2。

天氣粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」在臉書表示，本次地震的餘震主要分布在主震以北及米崙斷層與其外海延伸段的周邊，特別是米崙斷層及蘇花海岸更是密密麻麻。

颱風論壇表示，餘震頻率跟規模雖然有減少的趨勢，但風險仍高，仍須提高警覺；中北部山區地質環境非常敏感脆弱，災害風險高，呼籲民眾勿登山、露營、溯溪等活動。

中央研究院地球科學研究所副研究員黃信樺提醒，後續震央仍須進一步調查是在哪個斷層，但就現階段的資料仍在收集中，尚未能有明確的判斷。

黃信樺說，若是發生在縱谷斷層，由於這個斷層過去幾年都沒有很大的地震發生，就他印象所及已經要回溯到2003年台東成功地震；因此會比較需要擔心後續是否會有中大型地震發生。

然而，黃信樺補充，一個地區地震是有可能提高斷層活動的機率，但影響的時間點到底是1天後、1個月或是3、5年之後，其實很難預測，這也是目前研究最難的部分。（編輯：陳政偉）1130404