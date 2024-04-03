花蓮規模7.2地震致大樓傾斜 學者3原因解釋

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張雄風台北3日電）花蓮近海今天上午發生規模7.2強震，花蓮市區有大樓嚴重傾斜。學者解釋，地震造成房屋傾斜的原因，包含地震本身震動的方向、建築物結構及是否與土壤液化有關。

根據中央氣象署資訊，今天上午7時58分發生芮氏規模7.2地震，地震深度15.5公里，震央位於花蓮縣政府南南東方25.0公里（位於台灣東部海域），最大震度花蓮縣6強。各地陸續傳出災情，如花蓮市區2大樓嚴重傾斜等。

中央研究院地球科學研究所副研究員黃信樺告訴中央社記者，在地震發生的當下，可能有些民眾會發現某些牆面東西容易倒，某些不會，就代表該起地震震動的方向，然而這部分與地震震源、斷層位置、傳遞的能量大小等相關，並不好預測。

另外，黃信樺指出，建築結構工程問題，比方許多大樓在1樓可能規畫為騎樓，甚至有些做成挑高大廳，在結構上僅靠少數樑柱支撐，因此有可能會在大地震發生時造成不穩的況。

黃信樺說，第3點就是可能有土壤液化的問題。有些建築物若座落在比較鬆軟的沉積層上，如河邊在長久沖積下，有部分地底縫隙會被沙石填滿，但在地震後卻又鬆動、或是局部液化的情況，造成地層下陷。

黃信樺提到，雖然台北市可能也有很多老式騎樓，但一來是震央位置離台北較遠，二來是老式騎樓通常較矮，不容易與地震發生共振；反之，若是高樓層、又有騎樓式設計的房屋，在大地震來臨時就會相對危險。

黃信樺表示，其實現在已經有許多耐震的建築技術，或許政府部門在未來考量建築補強上可以採用，增加老建築的安全性。（編輯：李亨山）1130403