花蓮地震重創 翰品酒店通報大量資遣

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（中央社記者李先鳳、張已亷花蓮縣9日電）受0403花蓮地震影響，翰品酒店花蓮向花蓮縣政府通報大量資遣。社會處表示，接獲業者主動通報後，依勞基法第11條第1項第1款（歇業或轉讓）分批資遣員工。

社會處表示，由於這次大量解僱主要是天災影響，因此不受「必須在解僱60天前，將解僱計畫書通知主管機關、勞工等相關人員並公告」規定。初步掌握花蓮翰品將分兩階段進行員工資遣，同時將召開勞資雙方協調會。

社會處勞資科表示，將結合花蓮就業中心進場協助勞資雙方，無論是在勞動法令、後續就業轉介、就業資源等方面來進行協助，並持續關心追蹤，確保近百名員工權益。

位於花蓮市永興路上的翰品酒店花蓮為五星級親子城市度假酒店，最大特色就是透過「幾米」繪本等不同主題帶給旅人不同的感動。雲朗觀光集團透過訊息表示，因4月3日花蓮發生7.4級地震，為顧及旅客及員工安全，翰品酒店花蓮宣布永久歇業，並提前啟動改建程序。

0403花蓮地震重創當地觀光，雲朗觀光集團旗下翰品酒店花蓮樓梯旁牆壁及梁柱龜裂、騎樓立柱磁磚掉落，自3日起宣布停業。對於提報大量解僱，也是0403花蓮地震重創當地觀光旅宿業，知名業者無法營運開出大量解僱第一槍。（編輯：孫承武）1130409