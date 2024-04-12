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砂卡礑步道、中和礦場遇落石 搜救人員險被擊中

2024/4/12 17:06（4/12 17:16 更新）
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花蓮縣消防局12日持續在砂卡礑步道搜尋失聯新加坡夫妻，鎖定2.2公里處第二大崩壁為熱區，沿步道及溪床來回搜索，下午1時許現場發生落石，搜救人員立刻躲在巨石下夾縫躲避。（花蓮縣消防局提供）中央社記者張祈傳真 113年4月12日
花蓮縣消防局12日持續在砂卡礑步道搜尋失聯新加坡夫妻，鎖定2.2公里處第二大崩壁為熱區，沿步道及溪床來回搜索，下午1時許現場發生落石，搜救人員立刻躲在巨石下夾縫躲避。（花蓮縣消防局提供）中央社記者張祈傳真 113年4月12日
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（中央社記者張祈花蓮縣12日電）花蓮強震仍有3人失聯，消防人員兵分兩路前往太魯閣砂卡礑步道及中和礦場，今天2處搜救區域都遇到落石襲擊，差點砸到搜救人員及搜救犬，救援工作暫停。

花蓮消防局第一大隊副大隊長温宗豪說，今天派14名人力前往砂卡礑步道搜尋新加坡夫妻，鎖定2.2公里處第二大崩壁為熱區，沿步道及溪床來回搜尋。

温宗豪指出，搜救隊伍在2.2公里處搜索，下午1時許突然掉落大量落石，起初是小石塊，後來愈來愈大，現場安全關吹哨提醒，有1名義消被小顆落石砸中，所幸有戴頭盔，沒有大礙，人員及搜救犬躲在大石頭後方避難，考量落石危險性，暫停搜救行動。

温宗豪說，部分人員撤回0.5公里處，另一批6人隊伍繼續挺進往2.4公里處大水管後方，勘查明天搜尋路線、確認水位深度，另有2人留在2.2公里觀察落石狀況，若有趨緩，明天將繼續搜索，若持續落石，要評估其他搜索方式。

秀林鄉和仁礦區中和礦場有1名蕭姓司機失聯，搜救人員已鎖定搜索熱區，等待重機具推進，目前有1台快手就為，不過負責整平路面的怪手遭落石擊中，油壓管有損換，不影響搜救行動。（編輯：黃世雅）1130412

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