拆天王星因救貓稍延宕 花縣：公安當務之急開拆7樓

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（中央社記者李先鳳花蓮縣11日電）花蓮天王星大樓開拆第7天，縣府計畫2週拆畢，過去2天因救貓進度稍延後，今天將拆除7樓，以長臂大鋼牙前後開攻加快速度；公共安全是當務之急，只能邊拆邊留意大樓內貓咪。

花蓮縣政府建設處長鄧子榆下午接受媒體聯訪表示，過去2天，拆除作業確實因為貓咪稍微延後進度，今天計畫拆除7樓，大型機具前後同時進行，希望加速進度，待降低樓層後，將用更多機具同時進行，要早日將此危險建築拆除完畢。

鄧子榆說，現場警消、拆除作業的施工人員都很辛苦，必須考慮他們安全；上午拆除過程發現有油管破裂，已很快處理好，可見拆除過程中有很多危險及風險存在，趕快將此危樓拆除才是當務之急。

有關大家關注的貓咪，鄧子榆指出，在大樓內很難掌握貓咪動向，為求公共安全，只能邊拆邊留意，一定要在安全情況下才可以做出救援動作。

至於拆樓經費，鄧子榆說，目前拆除的數棟房屋都會影響公共安全，依據建築法第81、82條規定進行拆除，拆除經費不會由民眾來支付；依據過去0206地震經驗，影響公安建物，中央有特別預算補助拆除經費，希望此次也能比照，若沒辦法，會尋求地方災害準備金來處理。

目前除了天王星大樓，北濱街16、20、22、24號4棟及正在拆除的6號、還有預計拆除的博愛街52號，估算總費用為新台幣4000萬至5000萬元，後續還有幾棟正在進行危險評估，已張貼紅單，將請土木技師與建築師評估是否影響公共安全，因此拆除經費還會增加。（編輯：陳仁華）1130411