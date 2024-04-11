更多編輯台推薦新聞：
搜救犬訓練上千小時成救災要角 需愛吃愛玩經得起山豬挑釁
生活

搜救犬訓練上千小時成救災要角 需愛吃愛玩經得起山豬挑釁

日本2024書店大獎揭曉 宮島未奈出道作「奪取天下的少女」獲選
文化

日本2024書店大獎揭曉 宮島未奈出道作「奪取天下的少女」獲選

NBA塞爾蒂克單場0罰史上第1隊 對公鹿之戰僅2罰寫紀錄
運動

NBA塞爾蒂克單場0罰史上第1隊 對公鹿之戰僅2罰寫紀錄

國寶畫師顏振發獲北影貢獻獎 願畫到看不見為止
娛樂

國寶畫師顏振發獲北影貢獻獎 願畫到看不見為止

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
澳媒：澳洲國會議員「隱形式」訪台時代已結束
首頁 / 生活

拆天王星因救貓稍延宕 花縣：公安當務之急開拆7樓

2024/4/11 18:43（4/11 18:56 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
花蓮天王星大樓拆除作業過去2天因貓咪稍微延後進度，11日計畫拆除7樓，縣府表示，在大樓內很難掌握貓咪動向，為求公共安全，只能邊拆邊留意，救援必須在安全情況下進行。中央社記者李先鳳攝 113年4月11日
花蓮天王星大樓拆除作業過去2天因貓咪稍微延後進度，11日計畫拆除7樓，縣府表示，在大樓內很難掌握貓咪動向，為求公共安全，只能邊拆邊留意，救援必須在安全情況下進行。中央社記者李先鳳攝 113年4月11日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李先鳳花蓮縣11日電）花蓮天王星大樓開拆第7天，縣府計畫2週拆畢，過去2天因救貓進度稍延後，今天將拆除7樓，以長臂大鋼牙前後開攻加快速度；公共安全是當務之急，只能邊拆邊留意大樓內貓咪。

花蓮縣政府建設處長鄧子榆下午接受媒體聯訪表示，過去2天，拆除作業確實因為貓咪稍微延後進度，今天計畫拆除7樓，大型機具前後同時進行，希望加速進度，待降低樓層後，將用更多機具同時進行，要早日將此危險建築拆除完畢。

鄧子榆說，現場警消、拆除作業的施工人員都很辛苦，必須考慮他們安全；上午拆除過程發現有油管破裂，已很快處理好，可見拆除過程中有很多危險及風險存在，趕快將此危樓拆除才是當務之急。

有關大家關注的貓咪，鄧子榆指出，在大樓內很難掌握貓咪動向，為求公共安全，只能邊拆邊留意，一定要在安全情況下才可以做出救援動作。

至於拆樓經費，鄧子榆說，目前拆除的數棟房屋都會影響公共安全，依據建築法第81、82條規定進行拆除，拆除經費不會由民眾來支付；依據過去0206地震經驗，影響公安建物，中央有特別預算補助拆除經費，希望此次也能比照，若沒辦法，會尋求地方災害準備金來處理。

目前除了天王星大樓，北濱街16、20、22、24號4棟及正在拆除的6號、還有預計拆除的博愛街52號，估算總費用為新台幣4000萬至5000萬元，後續還有幾棟正在進行危險評估，已張貼紅單，將請土木技師與建築師評估是否影響公共安全，因此拆除經費還會增加。（編輯：陳仁華）1130411

花蓮市天王星大樓開拆第7天，縣府計畫2週拆畢，過去2天因貓咪而進度稍延宕，工程單位以長臂大鋼牙前後開攻加快速度，待降低樓層後，將用更多機具同時進行。中央社記者李先鳳攝 113年4月11日
花蓮市天王星大樓開拆第7天，縣府計畫2週拆畢，過去2天因貓咪而進度稍延宕，工程單位以長臂大鋼牙前後開攻加快速度，待降低樓層後，將用更多機具同時進行。中央社記者李先鳳攝 113年4月11日
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.99