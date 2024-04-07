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鋒面影響各地降雨增 山區慎防坍方及落石

2024/4/7 08:08（4/7 09:02 更新）
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（中央社台北7日電）中央氣象署表示，今天受鋒面影響，各地天氣不穩定，容易有局部短暫陣雨或雷雨，特別是中部以北、東半部地區及南部山區雨勢較為明顯。

鋒面引發的對流可能伴隨瞬間大雨、雷擊、強陣風等較為劇烈的天氣現象，尤其午後配合熱力作用，山區也有可能出現較大雨勢，影響區域則須視當時對流發展位置而定，請大家隨時留意氣象署所發布的即時訊息及特報。

白天若有降雨空檔仍舒適溫暖，北部及東半部高溫攝氏26到29度，中南部則可以來到30到33度，至於各地早晚低溫約21到24度。

近期地震頻繁，加上降雨機率提高，若非必要請避免前往山區活動，行經山區路段應提高警覺，做好防護措施，並留意土石鬆軟、地滑、崩坍及落石，注意自身安全。

根據環境部空氣品質預報資訊顯示：今天鋒面影響，各地水氣偏多，受降雨洗除作用影響，空氣品質多為普通；竹苗、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級，北部、中部、雲嘉南、高屏空品區為「普通」等級；詳查https://www.moenv.gov.tw。（編輯：張銘坤）1130407

#環境部
#中央氣象署
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