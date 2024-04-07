國道12路段午後易塞 估行車時間平日3至4倍

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（中央社記者汪淑芬台北7日電）今天是清明連假最後1天，高速公路局研判，國道12路段午後易塞車，預估行車時間約平日3至4倍。

高公局預估今天國道交通量為111百萬車公里，為平日年平均（92百萬車公里）的1.2倍，其中北向交通量可達64百萬車公里，為平日年平均的1.4倍，易塞車時間集中在午後2時到晚上9時，行車時間約平日3至4倍。

高公局研判重點易壅塞路段，包括：國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口；國3北向竹山-中興、草屯-霧峰、龍井-沙鹿、苑裡-後龍、大山-香山、關西-大溪；國4西向潭子系統-豐勢；國6西向舊正-霧峰系統；國10西向仁武-左營端。

高公局今天實施的疏導措施，主要是中午12時至晚間9時，封閉國1埔鹽系統、虎尾及國3西濱北向入口，另採單一費率、0至5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控。

根據高公局上午8時15分路況資訊，國道全線順暢，大部分車速都在80公里以上，國5南港到坪林雙向及頭城到坪林北向車流量稍多，但車速也在70公里以上。（編輯：張銘坤）1130407