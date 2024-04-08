花蓮強震刷坡女工沒躲過落石 丈夫淚崩：慘死我懷裡

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（中央社記者李先鳳花蓮縣8日電）0403強震造成花蓮13死200多人受傷，其中1名邊坡整治刷坡女工人在中橫被落石砸中身亡；吉安鄉長游淑貞今天慰問罹難女工史姓丈夫，讓史男淚崩大哭「老婆慘死在我的懷裡」。

史姓布農族人與44歲余姓妻子，早年從南投移居花蓮，戶籍在吉安鄉永安村，育有3名子女，夫妻倆感情深厚，夫唱婦隨，為了養家，夫妻2人一起在中橫公路從事邊坡整治工作，為了就近工作，有時候會住在新城鄉。

游淑貞等人今天到聯合靈堂上香致意，關懷罹難者家屬，讓史男忍不住放聲哭了起來。

3日當天早上7時58分，夫妻倆已在中橫長春祠附近工地預做工程前置準備，妻子在邊坡下方，丈夫在不遠處，突然間天搖地動、風雲變色，大量石塊很快鋪天蓋地從山上飛撲而下；「趕快跑呀」，丈夫對著妻子高喊，可是話還沒說完，妻子已被飛石擊中，渾身是血倒地，丈夫等落石稍緩，衝上前去抱住妻子，妻子哽咽著說不出話來，淚水流淌著，然後很快在丈夫懷裡斷了氣。

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「為什麼死的不是我？」史男一直處在驚悸惶恐情緒中，迄今不敢相信這是事實，他說，將在4月10日妻子火化後，帶著骨灰帶回到南投落葉歸根。

游淑貞說，公所將肩負起0403強震全鄉罹難者生命禮儀服務，過去0206地震災害及0402太魯閣號事故，鄉公所也都善盡人道關懷、圓滿人生最後一程，這次也一樣，期盼家屬節哀順變，能早日從悲傷陰霾中走出來。（編輯：陳仁華）1130408