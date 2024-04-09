花蓮地震太魯閣封園 合歡山擬列初步開放區域

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（中央社記者蕭博陽南投縣9日電）花蓮3日地震重創太魯閣國家公園，太管處公告園區暫停開放，包含合歡群峰步道，但合歡山無明顯震損，遊客好奇能否去賞花，對此，太管處表示，將逐步開放，這週公布初步區域。

4月3日花蓮強震重創太魯閣國家公園，其中位於花蓮縣景區如天祥、九曲洞、砂卡礑步道等地多處坍方毀損，不過靠近南投縣的合歡山區較無震損，由於合歡山杜鵑花季4月至6月將陸續在合歡東峰、合歡山西峰等處綻放，遊客好奇「合歡山還能去賞花嗎？」

內政部國家公園署太魯閣國家公園管理處昨天公告，受地震影響且餘震不斷，為維護遊客安全，轄管園區暫停開放，同時禁止進入太魯閣國家公園生態保護區及其他管制區域，「開放時間另行公告」，原已核發入園許可證依規定廢止，後續視復原情形恢復受理入園。

太管處網站列出第0級至第5級共32條步道皆顯示「關閉」，南投與花蓮交界的合歡群峰步道如合歡主峰、合歡東峰、合歡山西峰、合歡山北峰、小奇萊步道、石門山步道包含在內；合歡群峰雖未列入「生態保護區」，但封閉期間闖入仍屬違反「園區暫停開放」公告。

太管處副處長林忠杉今天接受中央社記者訪問表示，管理處人員逐步清查園區各步道受損狀況，由於各步道、設施、景點受損狀況不一，預計將逐步開放，由於合歡山區受地震影響較輕微，管理處將評估是否開放，預計在11日發布轄管園區內初步可開放區域新聞稿。

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林忠杉說，民眾若進入管理處公告禁止進入步道或區域，可依國家公園法第13條第8款「其他經國家公園主管機關禁止之行為」、太魯閣國家公園區域內禁止事項開罰，請民眾地震後不要進入太魯閣國家公園未開放區域、步道以維護遊憩安全，將派員巡視勸導。

迎接合歡山杜鵑花季，交通部公路局中區養護工程分局規劃4月13日至6月16日實施「假日高乘載」與流量管制措施，假日上午6時至11時實施，大貨車、未滿3人小客車禁止通行，西端管制點省道台14甲線18公里處南投縣翠峰、東端管制點台14甲線41公里處花蓮縣大禹嶺與台8線110公里處路口。（編輯：黃世雅）1130409