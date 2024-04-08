花蓮地震災後重建 徐榛蔚盼中央協助地方蓋組合屋

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（中央社記者范正祥台北8日電）花蓮縣長徐榛蔚今天表示，403花蓮強震後，目前大概有1470餘戶需要找房屋遷居安置，可能需要6個月到2年時間，她希望中央能幫助地方政府蓋組合屋，讓災民安住。

徐榛蔚上午接受廣播節目視訊連線專訪，她感謝志工、消防、特搜團隊進駐花蓮，全面協助救災。她強調，大地震迄今已第6天，會堅持搜尋失聯者，不會放棄，另一方面，不論是上班或上學，以及日常生活，都要趕快讓花蓮民眾生活就序。

對於節目主持人王淺秋詢及目前花蓮災後重建最需幫忙的項目，徐榛蔚表示，希望中央能幫助地方政府蓋組合屋，讓災民安住。

她表示，來自各界的捐款都會用於災民，災後重建需要相當龐大的經費，花蓮是個韌性的城市，花蓮人很團結。

出生地在花蓮美崙的國民黨立委羅智強在此廣播節目中呼籲，救災不分藍綠，也不分國界，現在花蓮需要大家幫助，有錢出錢，有力出力，祝福也可以。他指出，花蓮地震發生之後，不只救災困難，將來災後復原更是漫漫長路，觀光和很多建築都受到影響，災民非常辛苦。

羅智強日前宣布捐出一個月薪資、新台幣20萬元協助花蓮賑災。（編輯：郭無患）1130408