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北市8日起正常上課 景美女中5校5棟校舍暫停使用

2024/4/7 18:55（4/7 19:15 更新）
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（中央社記者陳昱婷台北7日電）花蓮3日上發生芮氏規模7.2地震，台北市教育局統計，共202校通報災損，但除景美女中3年級5校共5棟校舍暫停使用外，其餘學校明天起皆可正常到校上課。

台北市教育局今天發布新聞稿表示，為確保學生上課空間安全無虞，地震當天即要求全市236所學校全面檢視校舍，若有疑慮部分則請土木結構領域專家現勘並提供修復建議，總計202校通報災損。

教育局指出，明天為震後首個上學日，除景美女中、景美國小、實踐國小、明道國小及成德國小5校共5棟校舍，因需要修復期程較長，將暫停使用並安置師生至其他空間外，其餘各校皆可正常到校上課。

教育局說明，目前初步估計修復經費至少須新台幣3400萬元，後續將挹注經費協助各校，整體工程預計5月底前完成。（編輯：方沛清）1130407

#台北市
#台北市教育局
#景美女中
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