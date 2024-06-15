央行打炒房採升準不升息 專家揭決策思維與難題

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（中央社記者潘姿羽台北15日電）央行13日理監事會決議升「準」不升「息」，並祭出第6波選擇性信用管制，市場卻不領情，認為成效有限。專家直言，房價上漲並非央行職責，但房地產是高度槓桿的行為，確實影響金融穩定，迫使央行不得不出手，不過外界認為最有效的升息，因牽連廣大，導致央行不敢下重手。

央行13日理監事會後宣布，自14日針對六都與新竹縣市第2戶房貸成數最高僅6成；7月1日起提升 存款準備率 存款準備率小百科 銀行收取客戶各項存款後，除可用以經營放款及投資，為銀行本身賺取收益外，必須保留一部分資金，繳存於中央銀行，以備客戶隨時提取現金之用。此須保留的存款餘額百分比，即稱為「存款準備率」。 看更多 關閉 1碼，政策利率則維持不動。

去年8月新青安方案上路後，因釋出較優惠的貸款條件，包含利息補貼，以及最高貸款額度提高至新台幣1000萬元、貸款年限延長至40年，寬限期延長至5年等，買氣迅速升溫。央行總裁楊金龍也坦承，新青安對這波房市「有它的衝擊」。

央行統計，去年下半年起，房市交易成長回升，帶動購置住宅貸款年增率持續上升，今年4月底，不動產貸款占總放款比率高居37.2%。不只信用資源集中不動產，房市價量齊揚，衍生投機行為，甚至不少年輕人衝著新青安方案，咬牙買房，釀成信用膨脹的隱憂。

也因此，楊金龍直接定調「這波重點是房地產」，並引用美國次貸風暴引發金融危機的案例，強調央行會記取教訓。

但13日央行決策一出，不少聲音認為「對市場降溫有限」，一來推升房市熱度的新青安，並不受影響，二是透過「價」的調控，也就是升息，才能真正有效引導資源配置。

央行數度強調金融穩定為哪樁？專家：房地產高度槓桿

其實楊金龍多次公開場合發言，都強調房價上漲並非央行的職責，央行在意的是金融穩定。

攤開中央銀行法，明確寫出央行有3大經營目標，促進金融穩定、健全銀行業務、維護對內及對外幣值穩定，並在上述目標範圍內，協助經濟發展。

國泰世華銀行首席經濟學家林啟超表示，金融海嘯之前，市場一直有在討論是否應將資產價格，也就是股市、房市，列入貨幣政策主管機關的決策考量，而金融海嘯過後，「全世界對這件事情有放大來看」，希望央行除了在景氣與通膨之間取得平衡點，也應在金融穩定扮演更積極角色，因為金融事件最終還是會回頭影響景氣與通膨。

「金融業出問題會比較難收拾」，林啟超直言，金融機構是特許行業，同時是高度槓桿操作的行業，此外，房地產特性是總價很高，不像股票1萬2萬、10萬20萬就能買到，且是同屬槓桿操作，相當於以20元做100元的事情，民眾買房又幾乎都會向銀行貸款，便會涉及金融穩定議題。

而央行每次談到房市管制措施，都會提到「避免信用資源過度流向不動產市場」，便是希望透過貸款成數限制等工具，避免出現過度槓桿的行為。

林啟超也說，當前房市有「3高」，一是房價、二是銀行法72-2條的不動產放款占比、三是不動產放款占總放款比重（集中度），這就像現代人有3高、等同健康亮警訊，金融穩定必須更加留意。

學者：股市房市皆有泡沫 升息有助引導資源配置

房市買氣火熱，外界普遍認為，央行升息提高持有成本，同時減少市場過多資金，是最有效的方法。

這次央行選擇升準不升息，林啟超認為，升息涉及所有部門，有借貸都會受影響，包含企業、房貸族；對央行而言，外在環境是加拿大、瑞士、歐洲央行都已經降息，美國聯準會下半年可能降息，國內的話，台灣通膨偏高，但趨勢持續下滑、降至2%左右的水準，在此情況下，是否需要動用力道最強的升息，是個問號。

林啟超接著指出，央行選擇調升準備金，意思是銀行本來在法令允許的狀況下，有1200多億元的資金可以運用或放貸，如今把這筆資金鎖住，希望銀行不要過度放款，但恐怕宣示效果大於實質效果，成效是蠻大的挑戰。

中央大學經濟系教授邱俊榮則說，今年經濟成長率不錯、有望靠向4%，在此同時，台股頻頻創高、漲幅超過10%，房地產更是狂飆，光看這些漲勢，不需要太多實證研究，就能知道裡頭存在泡沫。

邱俊榮進一步表示，央行13日理監事會後的談話透露出市場存在泡沫的訊號，既然如此，大家愈是疑問「為什麼不升息？」

邱俊榮分析，國外央行開始降息，但利率絕對水準遠高於台灣，台灣央行先前升息決策幅度小、時間落後，加上國內通膨壓力未除、市場游資氾濫，房市股市存在泡沫，「絕對有理由升息」。

回顧今年3月央行升息，政府為了減輕特定族群負擔，決議全額補貼升息的勞工紓困貸款利息；至於就學貸款、青年創業及啟動金貸款、青年安心成家購屋貸款、政策性房貸補貼等部分，也不受升息影響，政府繼續補貼。

邱俊榮認為，這些做法需要檢討，當時央行升息半碼，政府怕影響特定族群、祭出補貼，如果未來央行又升息1碼、2碼，是否還要繼續補貼呢，內政部11日罕見透過新聞稿表態，後續新青安不宜再配合升息加碼補貼，這就是政府政策思慮不夠周全，產生的矛盾結果。

「價格是重要訊號，當價格上升，就不應該多用，有指導資源配置的概念」，邱俊榮表示，利率就是價格，告訴大家資金成本是多少，如果政府一直補貼，灌輸大家「資金成本是低的」，會衍生更多問題，包含信用膨脹、金融穩定。

邱俊榮強調，現在經濟好，市場游資多，資金自然會往投資報酬率高的地方跑，股市漲、房價漲，都是可以預見的，這就是金融市場的運作方式，而央行升息，重要功能就是引導資源配置，也才能向市場傳遞正確訊號。（編輯：潘羿菁）1130615