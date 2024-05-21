傳產金融走弱 台股震盪175點指數21200點整理
2024/5/21 10:52（5/21 10:58 更新）
（中央社記者張建中台北21日電）台股今天走勢震盪，盤中最高達21307.08點，最低下探21131.62點，上下震盪達175.46點，指數多在21200點附近整理。電子類股指數在平盤附近震盪，傳統產業及金融類股表現相對疲弱。
至10時40分，台股加權指數為21224.38點，下跌47.25點，成交值新台幣1922億元。
傳產股普遍走跌，包括水泥、塑膠、紡織、機電、造紙、營建、航運及觀光類股指數下挫逾1%；僅食品及電纜類股抗跌。金融類股同步走弱，類股指數下挫逾1%。
電子類股指數在平盤附近震盪，台積電開低走高，最高達840元，上漲5元。世芯-KY、信驊、大立光及力旺等高價股紛紛走跌，表現相對疲弱。（編輯：楊蘭軒）1130521
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