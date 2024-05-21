歸仁分局替代役男15日凌晨遭槍傷 南警逮6嫌起出3槍

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（中央社記者楊思瑞台南21日電）台南市警察局歸仁分局一名替代役男疑似遭友人債務糾紛波及，15日凌晨遭槍擊受傷，警方循線查獲6涉案嫌疑人，起出1把霰彈槍及2把改造手槍，並將役男依規定陳報處理。

台南市警察局歸仁分局副分局長徐百瑄今天接受媒體聯訪表示，台南市關廟區南雄路一段於15日凌晨2時35分發生槍擊案，1輛停在路旁車輛突遭3輛自小客車包夾，並遭持槍射擊4發，造成車內4人當中余姓男子右側肩膀受傷。

徐百瑄表示，經警方擴大調閱各路口監視器影像鎖定涉案車輛，16日凌晨在台南安平區攔查其中一輛涉案車輛，逮捕涉案蔡姓及林姓2男，施姓男子等另4名嫌疑人自知難逃警方追緝，也在16日下午持涉案霰彈槍1把、改造手槍2把及子彈3顆，主動到歸仁分局說明。

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徐百瑄指出，初步了解，施男等6人疑似與人有債務糾紛，攜帶槍械欲向當事人索討債款，誤認余男等人乘坐車輛為當事人所有，引發衝突，槍枝來源及相關案情正由警方進一步溯源釐清中。

她說，遭槍擊受傷余男為今年5月6日撥交歸仁分局替代役男，14日下午5時勤務結束，15日上午到勤時並未主動告知遭槍擊，因同時段服勤員警發現余男精神恍惚且疑似受傷，深入詢問後得知相關案情，余男已由歸仁分局依替代役男獎懲辦法循序陳報處理。（編輯：陳仁華）1130521