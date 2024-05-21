美軍MQ-4C無人機飛抵日本沖繩 開始暫時性部署

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（中央社東京21日綜合外電報導）美國海軍規劃今年5月至10月在日本沖繩縣的美軍嘉手納基地暫時性部署2架MQ-4C人魚海神（MQ-4C Triton）無人機，其中1架昨晚已飛抵嘉手納基地。

日本放送協會（NHK）、「沖繩時報」報導，美軍2023年11月起已無限期在嘉手納基地部署MQ-9死神無人偵察機（MQ-9 Reaper），目前有8架MQ-9無人機在運作。

而美軍增派的MQ-4C無人機是大型偵察無人機，可從空中蒐集船艦的情報與執行警戒任務等，全長約15公尺、翼展約40公尺，可連續飛行逾24小時，將肩負周邊偵察任務。

報導指出，這也是MQ-4C無人機首度在嘉手納基地展開運作。

關於美軍部署MQ-4C無人機的計畫，沖繩縣知事玉城鄧尼批評，「不合乎常理，與減輕基地負擔背道而馳」。嘉手納町町長當山宏表示，「目前已經因為戰鬥機的訓練，而承受了沉重的基地負擔。即使（MQ-4C的部署）是暫時性的，也不得不令人覺得新的部署將增加基地負擔」。

沖繩縣議會自民黨和公明黨的黨團代表，日前已要求沖繩防衛局等單位重新評估部署計畫並舉行說明會。

嘉手納町議會等對此也出現抗議的聲音，預料沖繩縣當地反對部署新的無人機將加劇。（譯者：楊惟敬/核稿：蔡佳敏）1130521