陳怡君點名孫偉志為基泰門神挨告 北檢不起訴

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝幸恩台北21日電）台北市議員陳怡君去年指時任北市府市政顧問孫偉志為基泰建設門神，遭孫偉志提告妨害名譽。北檢認為，陳怡君對可受公評之事做適當評論，罪嫌不足，今天處分不起訴。

全案起於，台北市中山區「基泰大直」建案於民國112年9月間疑施工不慎，造成鄰房下陷；民進黨台北市議員陳怡君點名基泰建設董事會專案顧問孫偉志，是前市長柯文哲所聘的市政顧問，蔣萬安市府則續聘。

台北地檢署不起訴處分指出，陳怡君去年9月於臉書發文表示，「基泰建設之所以如此膽大包天、肆無忌憚，就是因為安插門神在台北市政府，讓市府都發局、建管處對基泰建設誠惶誠恐、有求必應」，並指神祕門神孫偉志不只是基泰安插在市府的顧問，還是多家公司負責人。

陳怡君另於臉書發文表示，孫偉志出席重災戶的整合會議，「煽動重災戶至市府拉布條爭取放寬獎勵及領照時程」、「孫偉志到場指導與重災戶合建，密謀與市府抗爭爭取權益」。

孫偉志認為陳怡君的不實發文已毀損他的名譽，提告陳怡君加重誹謗罪。

陳怡君向檢察官表示，她有經過查證，且基泰大直損鄰案屬重大公共議題，經向北市府質疑孫偉志身兼基泰顧問與市政顧問的雙重身分，北市府也已解聘孫男，她的發言是就可受公評之事所為的意見表達。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

檢察官認為，依基泰與重災戶的整合會議錄音檔，足認孫偉志身兼基泰顧問、市政顧問的雙重身分，且基泰人員會議上要求受災戶透過民代向北市府要求更佳的改建條件，孫偉志也於會議上順著基泰人員的意思發言。

處分書指出，基泰大直損鄰案發後，基泰與北市府存有相當的對立關係，身兼市政顧問、基泰顧問的孫偉志，卻於第一時間與基泰公司召開記者會，且基泰大直損鄰案確實涉有刑事不法，陳怡君的發言是對可受公評之事為適當評論，認定陳怡君罪嫌不足，今天予以不起訴處分。（編輯：蕭博文）1130521