台中外埔甲東路完成拓寬 紓解大甲交流道匝道壅塞

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（中央社記者趙麗妍台中21日電）中市府建設局斥資新台幣1010萬元辦理「外埔區國道三號旁甲東路主線及機車道拓寬工程」，並增設實體人行道保障行人安全，今年4月底完工啟用，有效解決大甲交流道匝道出口壅塞。

根據台中市政府建設局今天發布的新聞稿，建設局長陳大田表示，國道3號大甲交流道聯絡道路口匯集外埔區甲東路、甲后路、大馬路，此區域道路為往來大甲及外埔主要幹道，每逢假日或上下班尖峰時段車流量甚大。

為有效解決大甲交流道匝道出口壅塞問題並提升保障行人安全，建設局投入經費將甲東路拓寬增加1車道及增設實體人行道；去年8月開工，今年4月順利完工，讓地方交通更加安全、順暢。

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陳大田說明，工程由外埔區公所配合辦理公墓管理中心退縮整建，使得整體空間運用得以兼顧車道及人行道部分，原有機車專用道拓寬為混合車道，讓車流可以由聯絡道直接連接至甲后路四段，以利此區域路口車輛分流，讓用路人更安全、交通更便利。

建設局說明，「外埔區國道三號旁甲東路主線及機車道拓寬工程」包含甲東路主線部分長度85公尺拓寬一線道，原有機車專用道長度123公尺，既有寬度3.7公尺，拓寬後約4.6公尺，同時設置單側實體人行道。（編輯：陳仁華）1130521