台中新地標綠美圖主體工程完工 預計114年底開館

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（中央社記者趙麗妍台中5日電）台中市綠美圖為全國首座美術館與圖書館共構，目前主體工程已完工，預計可成為台中新地標；台中市議會教育文化委員會今天視察工程進度，文化局表示，將在114年底開館。

台中市重大建設之一的綠美圖，位於水湳經貿園區，由普立茲克建築獎得主、日本知名建築師妹島和世與西澤立衛所組成的SANAA建築師事務所，與台灣劉培森建築師事務所跨國合作打造；打造8棟互相連結、可恣意穿梭的夢幻文化建設，主體工程完工，預計明年底開館營運。

台中市議會教育文化委員會今天前往綠美圖會勘，市議員關心，周邊交通規劃及收費機制，要求市府按時程啟用，策展以台中在地藝術家為主。

文化局長陳佳君指出，未來策展方向，美術館將會以國際與在地藝術家對話的聯展呈現，在地藝術家個展會在台中五大文化中心展出；美術館非以營業為目的，但創作或表演仍有實質面支持，會研擬訂定門票。

台中市立美術館館長賴依欣說明美術館定位，目前已收604件館藏品，典藏政策將著眼台灣藝術史之重要作品並建構中部藝術發展脈絡，拓展國際交流平台，蒐購跨地域及國際的重要作品。

建設局長陳大田說，綠美圖規畫335個車位，會展中心800多個車位，中央公園北側也有數百個車位，呼籲可多使用大眾運輸工具前往，也會請交通局進行規畫。（編輯：陳仁華）1130605