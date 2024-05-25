台中市政路延伸工程持續推進 目標115年全線通車

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（中央社記者郝雪卿台中25日電）台中市「市政路延伸工程」分2標進行中，市府今天表示，第1標工程穩定超前，預計民國114年完工，第2標今年1月開工，目標115年底完工，全線可望通車。

台中市建設局透過新聞稿說明，未來市政路打通後，將能有效分流台灣大道、朝馬路、五權西路、向上路的車輛，串聯台中工業區、精密機械園區、中科園區，提供市民更便捷的交通環境，帶動工業區和周邊發展。

建設局長陳大田表示，市政路延伸工程全長約1950公尺、寬度60公尺，所需經費約73億9552萬元，包括工程費39億6552萬元、用地費34億3000萬元。

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陳大田指出，市政路延伸工程分為2標進行，第1標（工業區一路至安和路）目前工程進度約55%，穩定超前，預計114年第1季完工，完工後將先行通車，可分流車輛至安和路及往南屯交流道，有效疏解周邊易塞車節點。

至於第2標（安和路至環中路三段），陳大田說，於今年1月開工，目標115年底完工通車，因路段需跨越筏子溪、穿越高速鐵路及國道1號，工程難度極高且相當複雜，包含施作全台「橋寬最大的脊背橋」、「最大規模的穿越國道管冪」施工等，未來完工通車後，除打通台中市交通的任督二脈，更是工程界的一大突破。（編輯：郭諭儒）1130525