逢甲商圈新設標線型人行道 警加強稽查違規占用

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（中央社記者郝雪卿台中21日電）台中景點逢甲商圈新設標線型人行道，但仍有違停或擺放物品占用，中市警察局第六分局今天宣布，會同環保局執行「清除道路障礙專案」，清除違規占用道路物品，還路於民。

逢甲商圈新設標線型人行道，提供友善行人空間，但警方發現，有民眾心存僥倖違規停車或擺放物品占用。為確保用路人安全，中市警規劃執行「占用標線型人行道執法專案勤務」。

警方指出，每週編排警力與環保局清潔隊共同執行「清除道路障礙專案」，針對違規占用道路情事加強勸導、取締，並會同清潔隊人員清除違規占用的物品。

除逢甲商圈外，「清道專案」執行地點包括台灣大道、環中路、文心路等重點路段，也會前往轄內民眾易檢舉的路段加強稽查。

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對於西屯區環中路段有車行業者將待售車輛違規停放在人行道占用，警方表示，已向業者加強宣導、約制勿違規占用，提醒違者將依道路交通管理處罰條例規定，汽車所有人、汽車買賣業或汽車修理業，在道路上停放待售或承修的車輛者，處新台幣2400元以上、4800元以下罰鍰。

警方表示，除持續針對標線型及實體人行道違規停車、臨時停車加強取締外，也將針對招牌、旗子、盆栽、紙箱、攤架等移動式障礙物占用道路等情事加強稽查，如查實將依「道路交通管理處罰條例」開罰，落實行人安全及提升行人用路環境。（編輯：郭諭儒）1130521