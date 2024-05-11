中市路口科技執法1年近13萬件 民代要求宣導

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇木春台中11日電）台中市警局統計，去年科技執法路口取締案件近13萬件，以「不依標誌標線號誌指示行駛」為大宗，有民代表示，取締目的是要減少交通事故發生，警方應在路口加強告示，並強化安全宣導。

民進黨籍台中市議員林德宇今天發布新聞稿表示，台中市目前設置21處路口科技執法設備，根據台中市警局統計，民國112年科技執法路口取締案件全年總計有12萬9889件，其中過半數取締案件為「不依標誌標線號誌指示行駛」，計有6萬5252件。

其中，東區建成路跟振興路口1萬9697張，北屯區環中東路與太原路口1萬3182張，沙鹿區中山路、三民路與台灣大道路口1萬875件，分別占前三名且都破萬件。

林德宇說，現階段科技執法項目主要有3個，分別為「闖紅燈」、「跨越雙白線」、「不依標誌標線號誌指示行駛」，未來還會增加「未禮讓行人」。這四大項目應該要明確在相關地方做告示，甚至在各大的市政宣導的時候也要宣傳，林德宇強調科技執法最重要的，不是看案件數的增長，而是交通事故有沒有降低。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

林德宇說，全市21處科技執法路口，111年事故發生數1656件，112年事故發生數1377件，雖有減少279件，但這樣的減少幅度還是不夠，應該要繼續努力。

台中市警察局長李文章說，根據統計，21處科技執法路口交通事故的數量是有降低，大概平均降幅約16%。另外針對宣導部分，在警察局、交通大隊的網站都有公布科技執法的地點，也有快速測照的地點，在每個路口也都有告示牌，會繼續加強。（編輯：黃世雅）1130511