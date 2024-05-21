男老師凌虐國小學童致身心崩潰 二審仍判4年6月

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（中央社記者劉世怡台北21日電）北部國小音樂男老師涉常以鼓棒打小五男學童頭臉、生殖器，並辱罵恫嚇，致童身心崩潰陷入解離狀態，重現遭虐打時肢體反應並求饒。一審判男子4年半。二審今仍判4年半，可上訴。

二審台灣高等法院今天宣判，駁回上訴，依妨害幼童發育罪，判男子有期徒刑4年6月。還可上訴。

依據一審台北地方法院判決指出，受害男學童親筆書寫給一審法官提及「雖然我長高了，變更成熟了，但這件事總是深深地刻在腦中」。

男童指出，「我的耳中都是那時被老師辱罵的聲音，腦中都是被老師毆打的畫面，根本無法專心思考或上學，不能像其他同學一樣開心地生活，尤其每晚的解離次數有10次之多，每次解離都要將近10分鐘，解離時腦中都會浮現被打罵的畫面和那恐怖教室的場景，至今仍揮之不去」。

男童提及，「我因為這場病已經不知道多久沒有睡過1次好覺了，即便生活偶爾會有一絲驚喜和快樂，但更多的卻是噩夢、可怕的畫面和聲音、發作解離等」。

全案緣於，涉案男子於民國107年期間擔任北部某國小音樂、聽覺藝術課老師，與10歲、國小五年級的受害男學童為師生關係，因男老師的6歲兒子在107年8月30日要進入國小唸一年級，進而委託男學童在校時照顧其子。

判決指出，男老師在音樂教室內對男學童凌虐，以鼓棒抽打頭臉、小腿等部位，造成其身體折磨，並進行辱罵、恫嚇，甚至抽打男學童生殖器；男學童曾有因不堪受虐，向母親透露遭責罰情事，男老師得知後，反而更嚴重凌虐男學童，以致男學童不敢將實情完整告知父母。

判決指出，男學童長期處於身心受虐、孤立無援情況，108年4月中旬起開始出現頭暈、腹痛與持續腹瀉等症狀，由父母先帶往醫院就診，之後男學童在六年級上學期開學後，即開始發生多次解離。

男學童除在課堂上或家中反覆暈厥外，過程中也重現遭虐打時的肢體反應，並且不斷尖叫求饒，提及「我不敢了，對不起老師，對不起我不敢了，我會好好照顧他（老師之子）」。

判決指出，男學童最後無法正常就學與生活，醫院診治確診因受男老師的凌虐而罹患創傷後壓力症，合併解離、轉化症狀、焦慮及身心症狀。

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一審法院審酌，男老師犯後矢口否認犯行，無視學童已罹患嚴重身心疾病，仍以「定時炸彈」「構陷」等負面用語描述對方，毫無悔悟之心，犯後態度惡劣，且對被害男學童及其家屬身心造成巨大而難以回復傷害，若僅量處中度以下刑度，無從完整評價男老師罪責，考量妨害幼童發育罪為本刑6月以上、5年以下，判男老師4年6月徒刑。

案經上訴，二審由高院審理，今天宣判；男老師目前擔任街頭藝人；兩造之間的民事訴訟，正在一審台北地院審理中。（編輯：方沛清）1130521