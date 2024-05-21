大直傾斜民宅東側南側都更 模擬選配延至7/1

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（中央社記者黃麗芸台北21日電）「基泰大直」案傾斜民宅東側、南側達公辦都更意願門檻，並啟動模擬選配作業。北市更新處今天說，模擬選配率約7成，為配合住戶需求，將延長意願調查時間至7月1日。

大直傾斜民宅東、南側鄰地均達公辦都更意願門檻，台北市都委會去年底通過劃定更新地區案，共244戶，原訂今年第1季辦理模擬選配意願調查，並於今年3月底召開估價暨模擬選配說明會，但部分住戶認為無法1坪換1坪、權益受損。

北市都市更新處今天透過新聞稿表示，截至4月23日，東側、南側模擬選配率分別為74.07%（80/108戶）、67.65%（92/136戶），為配合住戶溝通討論的需求，模擬選配調查期間將延長約2個月，最後是否採公辦都更方式重建，市政府仍尊重住戶意願。

為讓住戶更了解更新前後權值及可選房型，更新處說，已和實施者台北住都中心於3月底召開估價暨模擬選配說明會，詳述更新前後權值及選配作業原則，並啟動模擬選配意願調查。

北市住都中心指出，經查部分住戶尚未繳交模擬選配問卷，並稱仍盼都更重建，但仍有部分意見需北市府及北市住都中心進行詳細溝通，另參考去年10月本案公辦都更意願調查門檻，模擬選配率達75%，北市住都中心才續行公辦都更程序。

為配合住戶溝通討論需求，北市住都中心說，將延長意願調查時間至今年7月1日。

更新處重申，無論住戶是否選擇繼續公辦都更程序，皆尊重住戶意願，並給予必要的行政協助。（編輯：蕭博文）1130521