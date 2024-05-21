美國進口櫻桃農藥殘留違規 2340公斤遭邊境攔截

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（中央社記者沈佩瑤台北21日電）美國櫻桃產季又開始，衛福部食藥署今天公布邊境查驗不合格名單，3批來自美國紅櫻桃因農藥殘留量不合格，共2340公斤依規定退運或銷毀，未流入市面，為今年首次違規。

衛生福利部食品藥物管理署公布最新邊境檢驗不合格名單，共有15項檢驗不合格產品，如印度茶葉、土耳其山艾碎等，被檢出農藥超標或其他不合格的狀況，全數遭退運或銷毀。

食藥署副署長林金富接受媒體聯訪說明，每年4月到8月是美國櫻桃產季，目前邊境管制措施分2部分，一是整體從美國進口櫻桃，從今年4月1日起至9月30日期間，採20%到50%加強抽批查。

根據食藥署統計，去年11月13日至今年5月13日，美國鮮櫻桃總計報驗46批，其中3批不合格、占6.52%。

不過，林金富指出，去年有4家美國櫻桃製造廠因農藥殘留違規情形嚴重，遭暫停輸入，業者若是從這幾家製造廠輸入，將採逐批查驗，直到連續進口5批次、進口合格數量達到原本不合格批次的3倍以上，才會調整管制強度。

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另外針對業者的管制措施，則是依照業者前次的輸入紀錄。林金富說，以這次違規的其中1家業者為例，上次是逐批查驗，再次輸入時就是從逐批查驗開始；其他2家業者原本是加強抽批，因為這次違規，將調整為逐批查驗。

這次違規的3批美國進口櫻桃，各被檢出農藥滅芬座0.05到0.17ppm。林金富表示，這是今年首次美國進口櫻桃違規；滅芬座是1種殺菌劑，現行台灣僅准用在水梨、蘋果等，未訂定櫻桃的農藥殘留容許量，美國已經提出申請，正在走相關程序。（編輯：管中維）1130521