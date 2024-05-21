23歲台灣男子涉嫌架暗網販毒 在美被捕

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（中央社華盛頓20日綜合外電報導）一名23歲台灣男子因涉嫌透過名為「無痕市場」（Incognito Market）的暗網網站販售價值數千萬美元的非法藥物，在美國被逮捕。

法新社報導，美國司法部表示，林瑞祥（Rui-Siang Lin，音譯），又稱「法老王」（Pharoah），本月18日於紐約甘迺迪機場（John F. Kennedy Airport）被捕，今天將出庭應訊。

美國司法部長賈蘭德（Merrick Garland）在聲明中說：「據稱，林瑞祥建構『無痕市場』，這是一個價值1億美元的暗網，目的是向美國和世界各地販運致命毒品。」

美國司法部表示，「無痕市場」可讓用戶以匿名方式買賣非法藥物，今年3月已經關閉。

美國司法部表示，「無痕市場」自2020年10月出現以來，已售出數百公斤的古柯鹼、甲基安非他命和其他毒品。

掌理聯邦調查局（FBI）紐約辦事處的官員史密斯（James Smith）說：「在匿名保障下，林瑞祥涉嫌向全球販售致命藥物及假處方藥品。」

「無痕市場」用戶可搜尋表單上數以千計的致幻毒品，包括海洛因、古柯鹼、迷幻藥（LSD）、搖頭丸、類鴉片止痛劑oxycodone、甲基安非他命、K他命（Ketamine），以及阿普唑侖（alprazolam）。

美國司法部表示，「無痕市場」向賣家收取每筆交易額的5%費用，為林瑞祥賺來數百萬美元利潤。

林瑞祥若因毒品共謀被定罪，最重可能被判處無期徒刑。（譯者：屈享平/核稿：曾依璇）1130521