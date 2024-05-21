男子涉嫌暗網販毒在美被捕 外交部證實是替代役男

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（中央社記者葉素萍台北21日電）媒體報導，台灣林姓男子涉嫌暗網上販賣毒品在美國被捕。外交部今天證實，林男112年派至駐聖露西亞技術團服勤，預計今年7月4日退役，因涉嫌在網路建置毒品銷售平台被捕，目前已進入美國司法調查程序，外交部密切掌握調查進展。

外交部今天召開例行記者會，媒體詢問，台灣林姓男子涉嫌在暗網上販賣毒品被捕，國合會4月底曾在IG貼出同名役男到聖露西亞協助訓練，是否為同一人。

外交部發言人劉永健說，據外交部所掌握訊息，林姓民眾今年5月19日在紐約轉機時，因涉嫌在網路建置毒品銷售平台而遭逮捕，目前已進入美國司法調查程序。

劉永健說，林姓民眾是在112年以資訊專長申請國合會外交替代役，經審查合格後，於同年11月3日派至駐聖露西亞技術團服勤，預計今年7月4日退役。

劉永健表示，林姓民眾在聖露西亞服勤期間言行正常，也充分配合技術團工作，退役前依相關規定請假並經外交部核准，於5月18日離開聖露西亞，預計經紐約轉往新加坡，於5月19日在紐約被警方逮捕。

劉永健指出，駐美人員除已就此案與美國執法單位切取聯繫，確保這位民眾在美司法調查過程中獲公平處遇外，未來也將持續密切掌握美方調查進展。（編輯：蘇龍麒）1130521