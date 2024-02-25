柬埔寨逮3台男查獲逾16公斤毒品 刑事局將追走私去向

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（中央社記者黃麗芸台北25日電）柬埔寨警方宣布在首都金邊偵破毒品案，逮涉案3名台男和起獲逾16公斤毒品。刑事局今天說，將釐清是否運毒返台，經查其中2嫌為國內詐欺通緝犯，柬國將依法審判後驅逐出境。

根據柬中時報報導，柬埔寨肅毒局今天召開記者會說明，警方於首都金邊破獲一起毒品案，3名台籍男子涉案遭逮，警方起出毒品超過16公斤，3嫌將移送法辦。

對此，警政署刑事局今天回應證實，刑事局駐越南聯絡組近日接獲柬埔寨緝毒局警方通報，其於22日在柬國金邊萬景崗區1處民宅查獲搖頭丸毒品案，查獲3名台嫌非法運輸走私毒品，共計查獲搖頭丸及半成品計約16公斤，以及毒品分裝工具一批。

刑事局指出，本案共有莊姓、吳姓、林姓等3名台嫌，其中莊、吳2嫌在台因詐欺案遭通緝，刑事局將持續與柬埔寨緝毒局密切交換相關資訊，以釐清毒品來源及流向，並查證這批毒品是否有運輸回台的企圖。

另外，涉案3名台嫌將依柬埔寨當地法令依法接受審判，待程序終結後，予以驅逐出境。（編輯：張銘坤）1130225

毒癮可怕要知曉，販毒違法要坐牢。