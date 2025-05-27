男子涉暗網販毒在美被捕 檢方查扣在台逾2億元資產

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（中央社記者林長順台北27日電）24歲林姓男子涉嫌暗網上販賣毒品，去年5月間在美國被捕。據了解，台北地檢署去年已分案調查林男洗錢管道，查扣林男在台房產及銀行帳戶資金，總計超過新台幣2億元。

根據外交部資料，林男於民國112年間以資訊專長申請國合會外交替代役，經審查合格後，於同年11月3日派至駐聖露西亞技術團服勤。林男在聖露西亞服勤期間言行正常，也充分配合技術團工作。

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外交部表示，林男原本預計去年7月4日退役，退役前依相關規定請假並經外交部核准，於去年5月18日離開聖露西亞，預計經紐約轉往新加坡，同年5月19日在紐約被美國警方逮捕。

法新社去年報導，林男又稱「法老王」（Pharoah），涉嫌透過暗網網站，販售價值數千萬美元的非法藥物。透過暗網網站向賣家收取每筆交易額的5%費用，為林男賺來數百萬美元利潤，全案已進入美國司法調查程序。（編輯：方沛清）1140527

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