比利時通報情資 刑事局桃園機場攔截運毒港男

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉建邦台北16日電）香港籍陳姓男子自比利時搭機，計畫夾帶愷他命至澳門。刑事局接獲比利時海關通報，趁陳男在桃園機場轉機時逮人，從行李箱內發現市價約300萬元的15餘公斤愷他命，警詢後送辦。

警政署刑事局今天召開記者會，國際科第一隊隊長張詔雄說，去年11月間與比利時完成首件毒品證物採驗司法互助，雙邊近期合作又有進展；比利時海關在今年1月底通報有人涉嫌在行李箱夾帶毒品搭機，並將於台灣轉機。

他指出，此案起於比利時海關抽驗行李時，透過X光機發現行李疑夾藏大量毒品，因影像辨識不易，加上飛機已起飛，經追查班機會抵台灣轉機，因雙方過去長期合作默契，比利時海關通報刑事局進行攔阻。

刑事局獲報時是在台灣時間的凌晨，加上犯嫌轉機時間僅有2小時，國際刑警科協調航空警察局刑事警察大隊及台北市警察局信義分局共同組專案小組偵辦。

專案小組清查發現，犯嫌在奧地利和台灣轉機，研判是要清洗運送毒品的軌跡，藉此規避警方追查，最後目的地是在澳門。

刑事局掌握情資後赴桃園機場守候，待班機降落即派員逮人，攔下30歲香港籍陳姓男子，發現行李箱內共藏有15.11公斤愷他命，價格約新台幣300萬元。

陳姓男子聲稱在香港是工人，先前從網路招募廣告發現只要搭機幫忙運送物品，一次可獲10萬港幣（約新台幣41萬餘元），後續用通訊軟體聯繫陌生網友，就被委託搭機赴比利時拿行李箱運至澳門。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

刑事局依違反毒品危害防制條例等罪嫌將陳姓男子移送桃園地方檢察署偵辦，經桃園地方法院裁定羈押。

刑事局表示，社群媒體、通訊軟體以高薪、輕鬆賺錢為誘因，實則是招募代為運送毒品等廣告，如運毒最嚴重可被判處無期徒刑，絕非輕鬆賺錢可換到的代價。（編輯：蕭博文）1140416