薛富盛：520後回歸學校 不續任環境部長

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張雄風台北17日電）總統當選人賴清德的內閣人事已陸續公布3波，然而環境部仍未有風聲。環境部長薛富盛表示，日前已向賴清德表達將回到學校擔任教學與研究工作，繼續教育英才。

立法院社環委員會今天邀請環境部、經濟部、行政院國家永續發展委員會就「限塑政策執行成效，及家戶與一般事業廢棄物減量之檢討與策進作為」進行專題報告，並備質詢。

環境部長 薛富盛 薛富盛小檔案 生日：1959年8月22日 學歷：美國康乃爾大學材料科學與工程學系博士 現職：

國立中興大學校長（2023年7月31日將卸任）

國立中興大學終身特聘教授 授課領域：電子顯微鏡原理、實用電子顯微鏡 研究專長：電子顯微鏡、奈米技術、顯示器材料、薄膜技術、燃料電池 經歷：

國立中興大學工學院院長、材料科學與工程學系所-系主任、所長

國立中興大學研究發展處研發長

財團法人大學入學考試中心基金會董事長

台灣中部科技學園區產學訓協會理事長

國科會工程處材料工程學門召集人

國科會「中央政府科技發展」智庫委員

中國工程師學會台中分會理事長 看更多 關閉 會前接受媒體聯訪時表示，之前已與總統當選人賴清德見面，表達現在是借調期間，預計520之後將回學校，明年1月31日將滿65歲，就個人生涯規畫會在中興大學延退，而根據國立大學的規定，延退就不能借調，因此決定將回到學校擔任教學與研究的工作。

薛富盛表示，特別感謝總統蔡英文、行政院長陳建仁給他機會，能到環境部接受歷練，這些經驗也豐富他的人生；未來回到學校教育英才，可以對台灣有更大的貢獻。

薛富盛也感謝環境部員工在過去一段時間，推動業務有很大的協助，另外還有各部會的幫忙，讓行政團隊就環境議題有不錯的進展；也期許未來的環境部長，能秉持環境的使命持續推動2050淨零、資源循環、環境永續的工作。（編輯：李錫璋）1130417