國中小學生獎懲準則公布 服儀、作息訂一致性規範

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（中央社記者許秩維台北30日電）教育部今天公布國民小學及國民中學學生獎懲準則，就違反服裝儀容、情感關係及違反學生在校作息規定的管教懲處，訂定一致性規範，同時明訂全國一致性的獎懲及管教程序。

教育部今天發布新聞稿指出，教育部依權責積極規劃教育部依權責積極規劃本準則，邀縣市政府、教育團體、家長團體、法律及教育相關專家學者研商，訂定相關準則提供全國一致性、合宜的國中小獎懲原則，以利教育人員推展輔導管教工作。

學生獎勵部分，教育部表示，考量教學實務現場有其校園文化、學校特色，因此採取彈性多元的獎勵，管教及懲處則明定其基本原則，包含平等原則、比例原則並應審酌個別學生情況，學校及教師採取的管教措施應有助於教育目的達成。

教育部也明訂全國一致性的獎懲及管教措施相關程序，對於獎勵、管教與懲處學生的組織及程序，如學生管教懲處相關委員會的組成、委員會審議程序、校長復議等事項，訂定一致性規定，提供全國一致的標準與程序，以利學校推展輔導管教工作。

準則還納入學校及教師管教措施，教育部說明，當學生有危害校園安全、妨害班級教學及學校教育活動正常進行的行為，或違反依合法程序訂定的校規，或違反法律、法規命令或地方自治法規等行為發生時，教師、學務處、輔導室或學校對學生得採取管教措施。

管教措施區分為3種類型，依學生狀況實施管教措施，包含一般管教措施、學務處及輔導室的特殊管教措施、學校的特殊管教措施；若學生違規情節重大時，須由家長帶回管教、引入社政或司法等資源，須慎重評估規劃其管教策略及妥適性，學校應經正當程序審議後實施。

另外，教育部也訂定合宜的學生獎懲規定，針對國中小獎懲規定內容、執行情形的差異盤點後，就違反服裝儀容、情感關係及違反學生在校作息規定的管教懲處，訂定一致性規範，並明訂學生不服學校特殊管教措施的救濟途徑。（編輯：陳政偉）1130430