捷運萬大二期土城地下段動土 拚2031年完工

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃旭昇新北28日電）新北市捷運局指出，捷運新北樹林線CQ880A（萬大二期土城地下段）區段標今天開工，預定2031年完工；完工後，樹林往雙北核心通勤將縮短半小時。

新北市捷運局今天表示，新北樹林線共分3個土建區段標，本區段標工程範圍自萬大中和線中和高中站（LG08）西側，沿土城區金城路三段，延伸至土城區金城路、明德路附近出土段。

今天參加動土的包括新北市長侯友宜、台北市副市長林奕華、新北市捷運局副局長鄭智銘、新北捷運公司董事長林祐賢、台北市府捷運局長鄭德發、台北捷運公司董事長趙紹廉等人。

台北市捷運局表示，捷運萬大線二期原先拆分為CQ890樹林段與CQ880土城段2個土建區段標，其中，樹林段歷經6次招標，於2022年標出並開工、持續施工。

至於土城段，台北市捷運局指出，工程含地下段、高架段，因施工困難，歷經多次流標後，拆分為地下段的CQ880A區段標、高架段的CQ880B區段標。

林奕華指出，萬大二期是未來雙北的重大工程，雙北合作做對的事情，有利於便捷的綠色運輸。除今天動土的區段標，CQ880B區段標近日也將檢討預算後招標。

侯友宜表示，新北樹林線連接捷運萬大中和線（萬大線一期），台北市稱為萬大中和樹林線二期，不管名稱如何，全線通車後，未來將可與桃園捷運棕線及北捷中和新蘆線在迴龍站交會轉乘，也可銜接北捷藍線，擴增北北桃生活圈的交通機能。

他指出，因受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情造成勞工短缺、工資與材料價格飆漲等大環境因素，影響廠商投標意願。後續區段標將調整預算與招標同步進行，以利於加速工程。

今天開工動土的CQ880A（土城地下段）於民國112年12月由遠揚營造及日商岩田地崎營造台灣分公司共同承攬，決標金額新台幣115.9億元，工程內容包含土建、水電環控及電梯電扶梯工程。

新北市捷運局表示，此工程共設置2座地下車站，分為金城路三段與延和路口附近的LG09及中正國中附近的LG10；有3段潛盾隧道及1段明挖覆蓋隧道出土段，路線長度約為2.84公里。（編輯：戴光育）1130328