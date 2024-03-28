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淡海輕軌2期改行河岸計畫通過 待政院核定5年完工

2024/3/28 14:51（3/28 15:24 更新）
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圖為淡海輕軌第2期路線。（圖取自新北捷運工程局網頁dorts.ntpc.gov.tw）
圖為淡海輕軌第2期路線。（圖取自新北捷運工程局網頁dorts.ntpc.gov.tw）
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（中央社記者高華謙新北28日電）新北捷運局今天說，淡海輕軌第2期改行河岸方案修正計畫歷時3年半、共8次提報修正，終於在今天獲交通部審查通過，後續待行政院核定後5年完工，希望送行政院儘速核定。

新北捷運局長李政安說，淡海輕軌分2期興建，淡海輕軌藍海線第1期已於2020年11月營運通車；淡海輕軌第2期路線原規劃行經淡水老街，經徵詢地方民意後調整移至河岸，並於2020年10月30日首次提報修正計畫，路線起於捷運淡水站後方廣場，沿金色水岸環河道路續行至觀潮廣場，彎入中正路銜接回原路線，沿台2乙線續行至淡水漁人碼頭，銜接第1期路網。

李政安表示，淡海輕軌第2期營運長度6.6公里，新增6座車站，新北市為加速推動，除已完成基本設計，且同步辦理環境影響差異分析及都市計畫變更作業。環境影響差異分析報告在去年3月獲環境部同意通過；都市計畫變更已經過新北市都市計畫委員會審議通過，接續提報內政部審議。

李政安說，淡海輕軌第2期路網是淡水整體路網最後一塊拼圖，銜接捷運淡水線及已通車的輕軌淡水漁人碼頭站，除了通勤，更串接沿線觀光景點、連結新舊市區，讓新社區V11崁頂站居民可透過淡海輕軌1、2期銜接，便利抵達V21捷運淡水站，均衡市鎮發展，紓解交通壅塞現象，並提高淡水觀光品質。

李政安表示，未來八里輕軌也將與淡海輕軌第2期路段銜接，可由捷運淡水站轉乘V21站前往八里。希望行政院儘速核定淡海輕軌2期修正計畫及續審八里輕軌可行性研究，以完善淡海輕軌整體路網，及未來串連到八里地區重要廊帶。（編輯：張銘坤）1130328

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