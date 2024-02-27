新北八里輕軌案 侯友宜盼能與淡海二期一起核定

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（中央社記者楊侃儒新北市27日電）新北市長侯友宜今天指出，八里輕軌案受到淡海輕軌二期影響，原本行政院要核定，「但稍微等一下」，他昨日與交通部長王國材見面溝通，爭取八里輕軌案與淡海二期能一起核定。

侯友宜上午於八里區召開行動治理座談會，率新北市府各局處首長與八里區里長交換意見。侯友宜表示，八里正在轉型，除有得天獨厚的台北港，再加上淡江大橋即將完工，未來八里區的發展指日可待。

新北市捷運局指出，八里輕軌案可行性研究報告，交通部已審查通過後，2020年5月報行政院審議迄今已3年多，並在去年6月27日第9次提報，行政院今年1月31日函退報告表示八里輕軌若與淡海輕軌二期銜接，請新北市府在淡海輕軌第二期路網修正計畫核定後再提報。

侯友宜表示，八里輕軌案受到淡海輕軌二期影響，原本行政院要核定，「但稍微等一下」，昨天與新北市捷運局長李政安一同到交通部拜會王國材，爭取八里輕軌案與淡海二期兩案能一起核定。

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捷運局指出，淡海二期修正計畫在去年11月27日第7次提報交通部審議，王國材允諾加速審議淡海二期，以利後續加速推動八里輕軌與核定，交通部鐵道局也擇定3月1日召開會議審查。

有關八里學童搭車就學一事，侯友宜表示，他知道八里孩子都坐公車到蘆洲或關渡一帶上學，但蘆洲的公車因為要上快速道路，公車只有坐位無站位，勢必要增加到蘆洲的公車班次。（編輯：戴光育）1130227