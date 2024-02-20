安坑輕軌運量增 2/26起尖峰時段區間車改全線行駛

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（中央社記者高華謙新北20日電）新北捷運公司今天說，安坑輕軌通車1週年，運量穩定成長，自2月26日起，上午6時30分至8時30分，以及下午5時至晚間8時的尖峰時段區間車擴大為全線行駛，並同步縮短班距。

新北大眾捷運股份有限公司今天發布新聞稿表示，安坑輕軌通車滿1週年，運量持續穩定成長，累積運量已達200萬人次，目前日均運量為5600人次，雖仍處於運量培養期，但已成為許多在地民眾出行通勤優先選擇。

新北捷運公司表示，自各站運量發現，早尖峰時段除K09十四張站至K06安康站的區間車範圍之外，K05景文科大至K01雙城站的非區間車乘客也穩定成長；而早午尖峰時刻，經常有大量人潮，導致車廂常擁擠。

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新北捷運公司說，為服務更多旅客，自2月26日起，原先於6時30分至8時30分運行的早尖峰區間車，擴大為全線行駛，並同時縮短班距為6至8分鐘一班；下午5時至晚間8時的午尖峰時段，也同步將區間車改為全線行駛，加密班距為8至10分鐘，讓民眾更方便通勤。

新北捷運公司表示，其餘離峰時段則為配合環狀線雙向旅客轉乘，維持平均班距約15分鐘，未進行調整，最新乘車時刻表可於新北捷運官網查詢。（編輯：李錫璋）1130220