蔣萬安：研推北市範圍內捷運公車聯票或公車月票

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（中央社記者陳怡璇台北14日電）台北市長蔣萬安今天表示，TPASS交通月票推出後，私人運具轉移比例表現不錯，研議推出北市範圍內的捷運公車聯票或公車月票，已在市政會議上請交通局跟公共運輸處評估。

蔣萬安今天出席好孕2U政策滿週年記者會，接受媒體聯訪時被問及是否要推出新的通勤月票方案。

蔣萬安說，去年新台幣1200元TPASS交通月票推出之後，私人運具移轉比例達7.33%；YouBike前30分鐘免費也讓私人運具移轉達到22%，顯現有具體成果，北市很願意持續推動各項政策鼓勵民眾使用綠運輸。

蔣萬安表示，1200元月票很大部分使用者是跨縣市通勤通學的族群，而他昨天已在市政會議上請交通局及公運處評估研議，在北市範圍內推出捷運公車聯票或是公車月票。

另外，韓國日前發生電動車電池爆炸導致大樓火災事件，引發民眾恐慌。媒體追問北市有無相關預防的規劃或安排。

蔣萬安說，交通局下週就會到首爾就此議題進行考察、交換意見；也請消防局在21日的公安會報，針對北市對電動公車及鋰電池防救災及管理等提報告。

蔣萬安表示，北市有電動車充換電站設置規範，產業局7月也邀專家學者討論，主要是中央還沒有正式主責機關，北市已將會議結論建議發函中央，希望有統一規範。

此外，關於前市長柯文哲任內的京華城爭議，媒體追問是否成立法律小組、政風調查進度、議員呼籲前副市長彭振聲轉污點證人等，蔣萬安重申北市立場就是全面配合檢調，政風處會依照相關規範進行，檢調也持續跟政風保持聯繫，就是把事實說清楚、還原真相。（編輯：李錫璋）1130814