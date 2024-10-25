高捷經營成本逐年攀升 11/1起取消電子票證85折優惠

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林巧璉高雄25日電）高雄捷運公司今天宣布，11月起取消電子票證85折優惠，屆時持電子票證搭高雄捷運與輕軌將恢復原價收費。高捷表示，經統計TPASS實施後，此措施對重度使用的通勤通學用者幾無影響。

高雄捷運公司今天發布新聞稿表示，高捷從民國97年營運開通初期就實施高捷電子票證行銷優惠，民眾持電子票證搭乘享85折；考量電子票證及多元支付使用率已達96%，以及電費、基本工資、物價調整等成本增加，為反映營運成本但兼顧不調漲現行票價，11月1日起將取消優惠。

高捷表示，高雄捷運系統現行運價方案自通車迄今，已超過16年未調，歷經多次電價、基本工資、物價調漲等影響，經營成本逐年攀升；電子票證85折行銷優惠方案實施起至今，高捷公司已累計吸收票價折扣約約新台幣24億元。

高捷說明，近3年電價調幅分別為111年調漲15%，112年調漲17%，113年4月調漲14%、10月再調漲14%；因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情後運量回升，為提供民眾更舒適的搭乘環境，高捷公司今年6月30日起，全時段地下車站月台層均加開空調，預估明年電費成本增加約1.9億元。

此外，目前國內各捷運系統，部分系統於開通之初即已無此優惠；部分已於近年陸續恢復原價收費，現僅高雄捷運及高雄輕軌仍提供電子票證優惠。

高捷強調，經統計TPASS實施後，通勤通學市民大多已改為使用月票通勤，此次電子票證恢復原價對重度使用通勤通學用者幾無影響。其餘多元支付如票證或銀行業者等，也會不定期推出相關票價優惠措施。（編輯：謝雅竹）1131025