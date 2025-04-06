高鐵延伸宜蘭案 頭城礁溪盼加開公聽會

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（中央社記者王朝鈺宜蘭6日電）交通部3月在宜蘭舉辦「高鐵延伸宜蘭計畫環境影響評估公聽會」，地方包含頭城鎮和礁溪鄉公所等機關認為多項議題仍未充分說明，發起連署陳情，盼在頭城、礁溪地區加開公聽會。

交通部公告的「高鐵延伸宜蘭計畫」，路線起自台北市高鐵南港站向東至宜蘭，全線長約60.6公里，計畫於宜蘭縣政府東南側設置宜蘭站，另於宜蘭端新設1處維修基地，計畫進入2階環評，交通部3月5日在宜蘭大學、3月6日上午及下午，分別在台北市南港及新北市汐止，共辦理3場公聽會。

陳情書指出，高鐵延伸宜蘭在穿越雪山山脈進入宜蘭縣會經過頭城鎮、礁溪鄉、壯圍鄉及宜蘭市等4鄉鎮市，長達近20公里，3月5日在宜蘭大學舉辦的公聽會，影響最大的頭城、礁溪廣大農村地區，因開會通知時間短促且距離遙遠，多數民眾未能參與，民眾建請再加開一場公聽會，說明建設方案及受影響的較詳細情形。

陳情書提到，據參加宜蘭場說明會的礁溪鄉代表及村長指出，公聽會使用圖資僅為概略示意圖，未能清楚了解路廊通過地區較詳細的區位，且多項議題均未充分說明。

陳情書指出，高架軌道路線經過大面積農地重劃的優良農地，並於礁溪東側跨越國道5號，沿線穿越多處集村聚落，及許多散居的集合住宅和農舍，農民擔心農地被徵收切割造成零碎化，及灌排水路中斷影響農業耕作。

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此外，陳情書提及，鄉民也關心路廊通過及兩旁土地禁限建情形，和未來列車造成震動、噪音對沿線聚落的環境景觀衝擊，及對觀光產業發展的影響，期盼能獲得進一步了解，建請在頭城、礁溪地區加開公聽會，讓更多關心的民眾參與及理解。

宜蘭縣政府交通處今天表示，交通部鐵道局已在路線經過的宜蘭縣、台北市、新北市各辦一場公聽會，頭城及礁溪居民若有其他意見可向交通部反映，縣府尊重地方的訴求。（編輯：陳清芳）1140406